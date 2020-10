Radosław Majdan, u którego wykryto koronawirusa, wrócił już do domu. W ostatnim czasie były piłkarz przebywał w szpitalu. Teraz w mediach społecznościowych udostępnił zdjęcie wykonane przez swoją żonę, Małgorzatę Rozenek-Majdan.

Kilka dni temu w mediach pojawiła się informacja, że Radosław Majdan trafił do szpitala. On sam potwierdził tę informację w mediach społecznościowych. „Jak już zapewne wiecie, od kilku dni przebywam w szpitalu. Jestem pod bardzo dobrą opieką. Sytuacja jest opanowania. Wszystko idzie w dobrą stronę i za kilka dni powinienem już być w domu. Chciałbym bardzo podziękować Wam za dużo ciepłych słów wsparcia i wiadomości. Pozdrawiam Was serdecznie. P.S. Dbajcie o siebie” – napisał.

Wygląda na to, że ze zdrowiem byłego piłkarza jest już o wiele lepiej. Radosław Majdan wrócił już do domu, o czym poinformował na Instagramie. „Cudowny powrót do domu i ukochanej rodziny. Jeszcze raz dziękuję bardzo wszystkim pracownikom szpitala, za Waszą opiekę. Dziękuję również Wam za wsparcie i tyle ciepłych słów. Pozdrawiam i życzę zdrowia” – czytamy.

Małgorzata Rozenek-Majdan: „Wreszcie razem”

To samo zdjęcie w mediach społecznościowych udostępniła Małgorzata Rozenek-Majdan. „Wreszcie razem. Jeszcze przez kilka dni w dystansie (zalecenie lekarza), jeszcze przez 10 dni (ja i dzieci) w kwarantannie, ale najważniejsze, że już wszyscy razem. Długi to był tydzień. Długi i smutny, ale dla nas, najgorsze już minęło” – napisała.

Rozenek-Majdan podziękowała również pracownikom służby zdrowia. „Dlatego nie mogę przestać myśleć o wszystkich pracownikach Ochrony Zdrowia. Oni od marca mają same takie tygodnie. Pełne bezsilności, ciężkiej pracy i doświadczenia smutku. Pamiętajmy o ich ciężkiej pracy. Doceniajmy ich wysiłki. Szanujmy ich. DZIĘKUJEMY” – dodała.

