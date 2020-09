Rafał Ziemkiewicz znika z programu „W tyle wizji” emitowanego na antenie TVP Info. Publicysta zabrał głos i wyjaśnił, dlaczego został usunięty z grafiku.

Rafał Ziemkiewicz należy do grona krytyków ustawy o zakazie hodowli zwierząt futerkowych. Publicysta krytykował m.in. partię rządzącą oraz Jarosława Kaczyńskiego.

„Powiem szczerze, że nie wiem, czy w tej chwili chcę się pojawiać w mediach kojarzonych z PiS-em. Trochę mi jest wstyd ludziom w oczy patrzeć, więc być może się widzimy po raz ostatni, a być może nie. Muszę to przemyśleć” – powiedział Ziemkiewicz 18 września na antenie Telewizji Republika.

Na antenie TVP Info, gdzie Ziemkiewicz był współprowadzącym program „W tyle wizji”, przestał pojawiać się jednak już 9 września. W rozmowie z serwisem wirtualnemedia.pl publicysta postanowił ujawnić, dlaczego nagle zniknął z programu.

Rafał Ziemkiewicz znika z TVP Info. Publicysta tłumaczy, o co chodzi

Ziemkiewicz w rozmowie z wirtualnemedia.pl przyznaje, że jego zniknięcie ma związek z krytyką ustawy o zakazie hodowli zwierząt futerkowych.

Króle się biją, a giną chłopy. To mnie najbardziej brzydzi: bez względu na to, czy Jaro zwariował, czy chciał przetestować posłuch w swojej partii, ofiarą padają zwykli, ciężko pracujący ludzie. I jeszcze są opluwani przez pisowców próbujących zagłuszyć w sobie sumienie https://t.co/HoRdrlOBAP — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) September 20, 2020

„Szczerze mówiąc to było tak, że publicznie oceniłem gorzej niż źle zarówno sam projekt, jak i sposób wprowadzenia ustawy. Bez żadnych rozmów konsultacji społecznych itp. Użyłem publicznie sformułowania o szaleństwie Jarosława Kaczyńskiego. Wówczas zadzwonił do mnie wydawca „W tyle wizji” i zapytał, czy zamierzam to samo powiedzieć na żywo na antenie” – powiedział.

„Zapewniłem go, że oczywiście tak, powiem to samo na wizji. Skończyło się więc na tym, że zawarliśmy dżentelmeńską umowę: wydawca nie wpisuje mnie w grafik „W tyle wizji” do czasu, aż wyjaśni się ostatecznie sprawa z ustawą” – dodał.

Zniknięcie Ziemkiewicza wywołało oczywiście falę komentarzy w sieci.

Jeśli @R_A_Ziemkiewicz nie poprowadzi już "w tyle wizji", to by znaczylo, że ten program stracił już nawet pozory programu satyrycznego. Prawicowe (pisowskie) "szklo kontaktowe" okazało się takim samym niewypałem, jak inne prawicowe (pisowskie) eksperymenty z popkulturą — Maciej Pieczyński (@mkpieczynski) September 22, 2020

Ziemkiewicz polazł do Roli i obraża Jarosława Kaczyńskiego i wyborców PiS-u. W sumie nic nowego, lata temu zrobił to samo w swojej książce "Polactwo". pic.twitter.com/eJrjvy3Luz — Paweł Kukowski💯🇵🇱 (@PawelKuki) September 21, 2020