O możliwościach kontynuacji serialu „Ranczo” mówi się już od dawna. Plany były jednak odkładane z roku na rok, a ostatecznie całkowicie zostały zawieszone po śmierci Pawła Królikowskiego. Nie jest jednak wykluczone, że produkcja będzie wznowiona, a o szczegółach poinformował „Super Express”.

„Ranczo. Zemsta wiedźm” to tytuł planowanego od dawna filmu, który ma być kontynuacją popularnego serialu. Plany nad jego stworzeniem zostały zawieszone po śmierci Pawła Królikowskiego, czyli odtwórcy roli serialowego „Kusego”. Teraz jednak coraz głośniej jest o możliwościach powrotu na plan.

W rozmowie z „Super Expressem” szczegóły planowanej fabuły zdradził producent Maciej Strzembosz. „Mogę zdradzić, że akcja dzieje się po zwycięstwie Kozioła, który startował na urząd prezydenta. Kozioł i jego żona to teraz najważniejsza pierwsza para w kraju. Jest też i nieodłączny towarzyszy Kozioła, Czerepach. Widzowie w ostatnim odcinku mogli usłyszeć, jak Kozioł ogłasza z ambony, że jako nowy prezydent będzie patrzył wszystkim na ręce – tym z lewej strony i tym z prawej strony, i tym, co na środku też. I właśnie w kinowej wersji „Rancza II” postanawia ten plan zrealizować. Ale jest pewien szkopuł – według Czerepacha to jest niedorzeczne i może narobić więcej szkód niż pożytku” – powiedział.

Kontynuacja serialu „Ranczo” to marzenie Pawła Królikowskiego?

To nie wszystko. „Ławeczka zupełnie niespodziewanie, przypadkiem wpadnie na genialny pomysł, jak się nie narobić, a zarobić – zupełnie legalnie, a Babka Zielarka – co będzie zaskakujące dla niektórych – ma konto na Facebooku, na którym jest wyjątkowo aktywna” – dodał.

Producent zaznaczył, że kontynuacja serialu „Ranczo” była marzeniem Pawła Królikowskiego. „Kiedy po raz pierwszy zachorował poważnie, trzy miesiące później zaczynaliśmy ostatnią serię, w której – według scenariusza – Lucy była w Stanach. To na Pawle spoczywał cały ciężar scen. Oprócz tego miał przecież też inne zobowiązania. I dał radę. Niestety, rozmowy o kontynuacji „Rancza” tak długo się przeciągały, że Paweł odszedł… tym bardziej uważamy, że powinniśmy, w hołdzie dla tych, którzy tworzyli „Ranczo”, a których nie ma już z nami, zrobić ten film” – powiedział.

