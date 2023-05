Uniwersytet Jagielloński znalazł się na 383. miejscu w rankingu The Center for World University Rankings (CWUR). Za nim jest Uniwersytet Warszawski – na 409. pozycji, dalszą pozycję – 602 zajęła Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Pierwsze miejsce niezmiennie od 12 lat zajmuje Harvard University.

W rankingu CWUR – The Center for World University Rankings 2023 – znalazło się ponad 2 tys. uczelni z całego świata spośród ponad 20,5 tys. ocenianych.

Czołówkę zestawienia zdominowały uczelnie ze Stanów Zjednoczonych, których w pierwszej dziesiątce znalazło się osiem. Ich wysoka pozycja nie zmienia się od początku notowań – czyli od 2012 r.

Miejsca na podium zajęły kolejno: Harvard University, Massachusetts Institute of Technology, Stanford University, Na czwartym i piątym miejscu znalazły się dwa brytyjskie uniwersytety: University of Cambridge i University of Oxford. Na kolejnych miejscach uplasowały się: Princeton University, University of Chicago, Columbia University, University of Pennsylvania i Yale University. Czołówka była identyczna w poprzedniej edycji rankingu.

W drugiej dziesiątce – poza uczelniami ze Stanów Zjednoczonych – uplasowały się – japoński Uniwersytet Tokijski i brytyjski University College London.

W sumie wśród 2 tys. uczelni znalazły 332 z USA, 314 – z Chin i 114 z Japonii.

Wśród polskich uczelni najwyższe – 383. miejsce – zajął Uniwersytet Jagielloński. Nieco dalej – na 409. miejscu – znalazł się Uniwersytet Warszawski. Akademia Górniczo-Hutnicza z Krakowa uplasowała się na 602. miejscu, a Instytut Fizyki Jądrowej PAN na 670. miejscu. Politechnika Warszawska zajęła 723. miejsce, a na 815 pozycji – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wśród uczelni medycznych najwyżej został oceniony Warszawski Uniwersytet Medyczny – zajął 896. miejsce. Wrocławski Uniwersytet Medyczny zajął natomiast 899. miejsce.

Najodleglejsze miejsce wśród polskich instytucji zajął Instytut Fizyki PAN – z pozycją numer 1984. Ten sam instytut zajmuje 40. pozycję z krajowym zestawieniu

Ranking uniwersytetów CWUR jest tworzony w oparciu o osiem kryteriów: sukcesy absolwentów i kadry dydaktycznej w międzynarodowych konkursach, zatrudnienie absolwentów na dyrektorskich stanowiskach w firmach o zasięgu globalnym, publikacje w cenionych pismach naukowych oraz najbardziej wpływowych periodykach, cytowalność, indeks Hirscha całej uczelni oraz liczbę międzynarodowych patentów.

Ranking powstawał w Arabii Saudyjskiej, a od 2016 r. siedziba Center for World University Rankings mieści się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Wyniki rankingu są dostępne na stronie internetowej: https://cwur.org/. (PAP)

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autor: Szymon Zdziebłowski