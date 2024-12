Nowe informacje na temat napaści na 18-letnią dziewczynę w gminie Raszków (woj. wielkopolskie) są szokujące. W wigilijną noc miało dojść do gwałtu. Sprawcą było dziecko – 14-letni chłopiec.

Do zdarzenia doszło w nocy z 24 na 25 grudnia w jednym z domów na terenie gminy Raszków pod Ostrowem Wielkopolskim. Funkcjonariusze policji nie chcą podawać bardziej szczegółowych informacji z uwagi na ochronę tożsamości poszkodowanej.

Lokalny portal Ostrow24.tv ustalił, że tego dnia doszło do spotkania. Początkowo spekulowano na temat wieku domniemanego sprawcy gwałtu, jednak w rozmowie z mediami lokalna policja potwierdziła, że sprawa trafiła do sądu rodzinnego. To oznacza, że sprawca był dzieckiem.

Gmina Raszków: Zgłoszenie gwałtu po wspólnej wigilii

Późniejsze ustalenia odsłoniły nieco więcej w tej bulwersującej sprawie. Okazuje się, że matki 18-letniej dziewczyny oraz 14-letniego chłopca dobrze się znały i tego dnia chciały wspólnie spędzić wieczór.

18-latka spożywała jednak alkohol i – jak dowiedzieli się dziennikarze – mogło to wpłynąć na jej stan świadomości, zdolność interpretowania sytuacji oraz na opóźnienie reakcji.

Do gwałtu miało dojść po północy. 18-latka dokonała zgłoszenia tego przestępstwa. Teraz rolą śledczych będzie ustalenie, czy doszło do gwałtu, czy do tzw. innej czynności seksualnej. aktualnie trwa zabezpieczanie dowodów i przesłuchiwanie świadków.

Przeczytaj również: