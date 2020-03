Polska będzie największym beneficjentem unijnego funduszu na rzecz walki ze skutkami pandemii koronawirusa – wskazują wstępne plany Komisji Europejskiej. Szacuje się, że ok. 32,7 mld złotych z unijnego funduszu trafi właśnie do Polski.

Europa stała się w ostatnich dniach epicentrum pandemii koronawirusa na świecie. Przyznał to wprost dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Na Starym Kontynencie notuje się obecnie najwięcej nowych przypadków COVID-19 i najwięcej zgonów. – Każdego dnia zgłaszanych jest więcej przypadków niż w Chinach w szczytowym okresie epidemii – podkreślił.

Sytuacja jest poważna i wiadomo, że odciśnie piętno na gospodarce. Coraz głośniej mówią o tym władze Unii Europejskiej. Dyrektor generalny KE ds. gospodarczych Maarten Verwey wspomniał nawet, że strefa euro i cała gospodarka UE znajdzie się w tym roku w recesji spowodowanej koronawirusem.

MT @EP_President: Nowe pozytywne środki ze strony @EU_Commission: priorytetem jest ratowanie życia. PE możliwie jak najszybciej zatwierdzi pierwsze propozycje. Europa musi działać razem. Nikt nie będzie pozostawiony sam i nie będzie działać samotnie. https://t.co/vcChMdz60f https://t.co/qIzBNy7DyP — PE Biuro w Polsce (@PE_Polska) March 13, 2020

13 marca, Dyrekcja Generalna ds. budżetu unijnego opublikowała wstępny dokument pt. „Inicjatywa Inwestycyjna w Odpowiedzi na Koronawirusa” („Coroanvirus Response Investment Initiative„), w którym znalazła się rekomendacja uruchomienia zorganizowanej pomocy państwom członkowskim.

Inicjatywa przewiduje przeznaczenie pakietu 37 miliardów euro, który pomoże złagodzić wpływ epidemii na gospodarkę. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen tłumaczy, że środki te pochodzą z unijnej polityki spójności.

Pieniądze będzie można przeznaczyć na najpilniejsze wydatki związane z ochroną zdrowia (zakup masek, respiratorów i specjalistycznego sprzętu), a także na wsparcie dla małych i średnich firm, które mogą nie radzić sobie ze skutkami koronawirusa.

Polska największym beneficjentem środków na walkę ze skutkami epidemii koronawirusa

Szef dyrekcji generalnej KE Gert Jan Koopman ujawnił, że największe środki na walkę z epidemią może otrzymać Polska. Będzie to ok 7,4 mld euro (ok. 32,7 mld złotych), z czego 1,1 mld euro trafi do Polski bardzo szybko.

Znaczne środki trafią również do: Węgier (5,6 mld euro), Hiszpanii (4,1 mld euro) oraz Rumunii (3 mld euro). Propozycja KE musi zostać przyjęta w najbliższym czasie przez Radę UE i Parlament Europejski. Wezwano PE i Radę Europejską do podjęcia działań w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

🔬🇪🇺 #COVID19 nie ma granic.

Działania UE na rzecz ochrony zdrowia, a także gospodarki oraz miejsc pracy obywateli Europy są ważne jak nigdy dotąd. Chcesz dowiedzieć się więcej❓ Sprawdź ten wątek ⤵️ pic.twitter.com/YmmUN5lAEX — PE Biuro w Polsce (@PE_Polska) March 14, 2020

#UwagaFake #FakeNews



1/4

CZY UNIA EUROPEJSKA UMYWA RĘCE OD KORONAWIRUSA? 🤔



Ostatnia doba na Twitterze opływała w wiadomości z zarzutami wobec UE i jej zaangażowania w walkę ze światową pandemią 😷. pic.twitter.com/LOq1xwWPFj — Wojownicy Klawiatury (@WojownicyK) March 13, 2020

Nie jest prawdą, jak podały @WiadomosciTVP, że #UniaEuropejska nie zaoferowała pomocy Włochom i "bezradnie rozkłada ręce". #KomisjaEuropejska przekaże Rzymowi kilka miliardów euro na pomoc w walce ze skutkami pandemii koronawirusa https://t.co/pHu0kpEyBx — Komisja Europejska (@EUinPL) March 13, 2020

Źródło: Komisja Europejska, wprost.pl, europa.eu