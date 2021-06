Policjanci ze Śląska udostępnili szokujące nagranie zarejestrowana na jednej z tamtejszych ulic. Chłopiec jadący na hulajnodze prawie stracił życie na pasach.

Wstrząsające wideo opublikowała w sieci Śląska Policja. Przedstawia ono zdarzenie, do którego doszło na jednej z tamtejszych ulic. Na filmie widać chłopca, który przejeżdża przez przejście dla pieszych na swojej hulajnodze. Chwilę później dochodzi jednak do dramatycznej sytuacji.

W momencie, gdy chłopiec przejeżdża przez przejście z drugiej strony przejścia dla pieszych z impetem wjeżdża na nie auto osobowe. Kierowca dosłownie o centymetry mija dziecko. Gdyby zjechał nieco w bok, młody uczestnik ruchu drogowego mógłby zginąć.

Nagranie zamieścił na swoim profilu społecznościowym dyrektor TVP3 Opole. Opisując je nie przebierał w słowach. „Obyś draniu pognił w więzieniu a prawa jazdy nigdy więcej w życiu nie zobaczył na oczy. Za chwilę wakacje. Uważajcie na siebie! Bo potencjalnych morderców na drogach nie brakuje!” – napisał Mateusz Magdziarz.

Chłopiec niemal zginął na pasach. Jest komentarz policji

„W ubiegłą niedzielę w Rędzinach doszło do niebezpiecznej sytuacji na drodze. Rozpędzony volkswagen podczas nieprawidłowego manewru wyprzedzania nie ustąpił pierwszeństwa pieszym na pasach. Niewiele brakowało, by doszło do tragedii. Dzisiaj kłomniccy stróże prawa ustalili kto kierował pojazdem. Za narażenie pieszych na niebezpieczeństwo grozi do 3 lat więzienia” – podaje w komunikacie policja.

„Kłomniccy policjanci ustalili, a następnie zatrzymali 39-latka, który 6 czerwca na drodze krajowej numer 91 w Rędzinach wyprzedził kolumnę pojazdów i nie ustąpił pierwszeństwa pieszym na pasach. Kierujący swoim zachowaniem naraził pieszych na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, dlatego został zatrzymany i po wykonaniu niezbędnych czynności trafi do policyjnego aresztu” – czytamy w dalszej części przedstawionej informacji.

