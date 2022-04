Czy Władimir Putin cierpi na groźną chorobę? Wczorajsze nagranie z Siergiejem Szojgu wywołało lawinę spekulacji. Chodzi o dziwne ułożenie dłoni rosyjskiego przywódcy. Co się działo z ręką Putina? Lekarze nie są zgodni…

W czwartek w sieci pojawiło się nagranie prezydenta Rosji Władimira Putina z ministrem obrony Siergiejem Szojgu. Tematem rozmowy była sytuacja w Mariupolu. Putin po usłyszeniu komunikatu o przejęciu kontroli nad miastem zdecydował o rezygnacji ze szturmu na teren przemysłowej dzielnicy, gdzie mieści się Azowstal.

– Nie ma potrzeby, by wchodzić do tych katakumb i się czołgać. Zablokujcie strefę przemysłową tak, by nawet mucha nie mogła się przecisnąć – ogłosił Putin.

Co się działo z ręką Putina? Fala spekulacji

Wielu internautów zwróciło uwagę nie tylko na treść rozmowy, ale na dziwne zachowanie prezydenta Rosji. Wszystko przez fakt, że nieustannie ściskał prawą ręką krawędź stołu. „Czy tylko mi się wydaje, że Putin wygląda mniej zdrowo z każdym dniem wojny?” – napisał Illia Ponomarenko, dziennikarz „The Kyiv Independent”.

Pojawiły się nawet pierwsze diagnozy. „Każdy lekarz, tak jak ja, patrząc na wiotką lewą rękę Putina, dojdzie do wniosku, że prawdopodobnie cierpi on na zespół Retta o późnym początku (Excogitari ineptias). Prawdopodobnie pozostały mu miesiące życia” – napisał dr Ian Garner.

Ryzykowna diagnoza na podstawie zdjęcia, które wg lekarza wskazuje, ze Putinowi zostało kilka miesięcy życia. https://t.co/qwmIQWf8e1 — Tomasz Lis (@lis_tomasz) April 22, 2022

Sęk w tym, że pan Garner nie jest lekarzem. Jednak szybko pojawiły się kolejne nagrania, mające potwierdzić tezę o chorobie Parkinsona, lub innym poważnym schorzeniu.

Facet nie jest lekarzem tylko doktorem historii XD. Panie Lis po dziennikarzu takiego formatu nie spodziewałbym się nawet nie zajrzenia w cytowany wątek pic.twitter.com/hNFTaqqbCe — Bartłomiej Sielicki (@BartusPan) April 22, 2022

Wielu internautów polemizuje z taką sugestią. – Byłbym ostrożny z takimi życzeniami (chociaż mocno trzymam kciuki). Bardziej prawdopodobne, że Putin zrobił nas w ch… wszyscy analizują i wróżą jego koniec, a jemu nic nie jest i będzie mordował dalej. Złego licho nie bierze… to się prawie zawsze sprawdza niestety… – uważa lekarz Marek Zawadzki.

Byłbym ostrożny z takimi życzeniami (chociaż mocno trzymam kciuki).

Bardziej prawdopodobne, że Putin zrobił nas w ch… wszyscy analizują i wróżą jego koniec, a jemu nic nie jest i będzie mordował dalej.

Złego licho nie bierze… to się prawie zawsze sprawdza niestety… — Marek Zawadzki (@marek_zawal23) April 22, 2022

Szczegółowo objawy chorób opisano TUTAJ