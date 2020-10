Jako „dziwne, niezrozumiałe i naganne” określił w piątek głosy przedstawicieli społeczności akademickich negujących zagrożenie ze strony koronawirusa nowy rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, hematolog prof. Tomasz Szczepański.

W przemówieniu inauguracyjnym podczas piątkowej uroczystości rozpoczęcia nowego roku akademickiego prof. Tomasz Szczepański mówił o wyzwaniach, jakie niesie pandemia dla służby zdrowia i szkolnictwa wyższego. „Robimy wszystko, aby się dobrze do wyzwań pandemii przygotować. Tym bardziej dziwne i niezrozumiałe jest pojawienie się głosów negujących wagę zakażenia COVID-19, wypowiadane nawet przez przedstawicieli społeczności akademickich. Takie postawy są naganne i zasługują na bezwzględną krytykę!” – oświadczył prof. Szczepański.

„Straciłem przyjaciela, któremu zakażenie COVID-19 uniemożliwiło skuteczne leczenie współistniejących chorób. Oby udało się nam uchronić nas, nasze rodziny i naszych pacjentów przed ciężkimi konsekwencjami zakażenia COVID-19” – dodał.

Konieczne w dobie pandemii zdalne nauczanie jest szczególnym wyzwaniem dla uczelni medycznych. „Przed nami wyzwanie przeprowadzenia nauczania praktycznego przy łóżku pacjenta, w laboratoriach i pracowniach tak, aby odbyło się ono realnie, zgodnie z wymogami programu studiów, a jednocześnie bezpiecznie epidemiologicznie. Dołożymy ku temu wszelkich starań, choć zdajemy sobie sprawę, że to wyzwanie niełatwe” – powiedział prof. Szczepański zapewniając, że uczelnia będzie nadal intensywnie pracować nad rozwojem technologii zdalnego nauczania.

W przemówieniu nawiązał też do nieprawidłowości, ujawnionych przed kilkoma miesiącami przez studentów i absolwentów na profilu w portalu społecznościowym. „Uczelnia podeszła do tych doniesień z pełną odpowiedzialnością. Zarzuty dotyczące molestowania zostały przekazane do prokuratury i tam toczą się odpowiednie postępowania. Równolegle prowadzone są postępowania wyjaśniające przez rzeczników dyscyplinarnych. Planuję powołanie Rzecznika Praw Studenckich w uczelni oraz Komisji do spraw Przeciwdziałania Problemom Mobbingu, Wykorzystywania Seksualnego i Dyskryminacji Studentów, Doktorantów i Pracowników. Podejmujemy również pracę nad wzmocnieniem systemu psychologicznego wsparcia dla studentów” – zapowiedział nowy rektor.

Podkreślił też, że zarówno sama uczelnia, jak i jej szpitale kliniczne potrzebują nowych inwestycji. Najbliższe plany to Centrum Chorób Zakaźnych przy Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach i Śląskie Centrum Hematologii i Onkologii Dziecięcej przy Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu, a kolejne planowane zadanie to Innowacyjne Centrum Badawczo-Lecznicze Medycyny Nuklearnej przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Katowicach. Finalizowana już jest przez uczelnię międzywydziałowa inwestycja – Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Silesia LabMed.

Listy do uczestników uroczystości skierowali premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Adam Niedzielski. Wykład inauguracyjny pt. „Mistyczna i pragmatyczna walka z pandemią w dawnej Polsce” wygłosił prof. Janusz Skalski z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach powstał w 1948 r. Ma 5 wydziałów zlokalizowanych w Katowicach-Ligocie, Zabrzu, Bytomiu oraz Sosnowcu. Kształci lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, analityków medycznych, biotechnologów medycznych, a także specjalistów z zakresu zdrowia publicznego, medycyny ratunkowej, dietetyki, pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, kosmetologii, neurobiologii, elektroradiologii, zarządzania ryzykiem zdrowotnym i coachingu medycznego. Od ponad 20 lat uczelnia prowadzi także studia na kierunku lekarskim w języku angielskim, a od roku akademickiego 2014/2015 również na kierunku lekarsko-dentystycznym. Powstały także studia w języku angielskim na kierunkach: farmacja i biotechnologia medyczna, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne i dietetyka. (PAP)

