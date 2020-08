Renata Acosta to polka mieszkająca na co dzień w Hiszpanii. Głośno o niej zrobiło się na samym początku pandemii, gdy komentowała to, co dzieje się na Półwyspie Iberyjskim. Teraz na antenie TVP Info komentowała dymisję byłego już ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

Acosta prowadzi popularne konto na Twitterze. Jej profil zyskał wielu obserwujących w czasie pandemii koronawirusa. Kobieta aktywnie udzielała się bowiem w sieci opisując to, co dzieje się w Hiszpanii. Wielokrotnie krytykował również tamtejszy rząd za – jej zdaniem – zbytnią opieszałość ws. wprowadzania obostrzeń. Twierdziła wówczas, że właśnie przez zbyt późną reakcję epidemia przybrała na Półwyspie Iberyjskim tak dramatyczny przebieg.

Teraz Renata Acosta zabrała głos ws. dymisji polskiego ministra zdrowia, Łukasza Szumowskiego. Szef resortu zrezygnował ze swojej funkcji wczoraj w godzinach południowych. Polka, która na co dzień mieszka w Hiszpanii, była gościem programu Jarosława Jakimowicza i Magdaleny Ogórek pt. „W Kontrze”.

Jakimowicz, pytając Acostę o jej zdaniem nt. pracy Szumowskiego, podkreślił, że połowa Polaków uważa Szumowskiego za bohatera, natomiast druga połowa jest wobec jego pracy mocno krytyczna. Odpowiedź kobiety była jednak miodem na jego serce, na co wskazywała zresztą jego reakcja.

Renata Acosta komentuje dymisję Szumowskiego

Acosta już na samym początku swojej wypowiedzi przyznała, że Polacy mieli ogromne szczęście, że w dobie pandemii koronawirusa resortem zdrowia kierował Łukasz Szumowski. „Wy nie macie pojęcia Państwo, jakie Wy macie szczęście, że mieliście ministra Szumowskiego” – oświadczyła. W tym momencie wtrącił się wspomniany wcześniej Jakimowicz, który był wyraźnie zadowolony ze sposobu wypowiedzi mieszkającej w Hiszpanii Polki.

„To jest coś niewiarygodnego” – kontynuowała po chwili Renata Acosta. Podkreśliła, że Hiszpania była bowiem w znacznie gorszej sytuacji. Obywatele tego kraju musieli obserwować zwłoki swoich rodaków, które gromadzono – jak przyznała – „na tafli lodowiska w Madrycie”. Dodała, że widząc to Polacy mieliby znacznie więcej szacunku do byłego już ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

„To przed czym was uchronił reagując szybko i sprawnie, to jest zupełnie nieporównywalne” – powiedziała Renata Acosta.