Reprezentacja Polski poznała rywali w Lidze Narodów. Jesienią Biało-Czerwoni zmierzą się podczas turnieju z Bośnią i Hercegowiną, Włochami oraz Holandią. Z pewnością zadanie nie będzie łatwe.

W ubiegłorocznej edycji Ligi Narodów reprezentacja Polski po raz pierwszy zagrała w dywizji A. Wówczas Biało-Czerwoni mierzyli się w fazie grupowej z Włochami i Portugalią i zajęli ostatnie miejsce w grupie. Wydawało się, że w tym roku zagramy w dywizji B, jednak UEFA zmieniła zasady i rozszerzyła dywizje z 12 do 16 zespołów, dzięki czemu znów możemy mierzyć się z najlepszymi.

W dzisiejszym losowaniu okazało się, że Polacy zagrają w grupie A1. Jesienią zmierzymy się z Bośnią i Hercegowiną, Włochami oraz Holandią. W grupie A2 zmierzą się Irlandia, Dania, Belgia i Anglia, w grupie A3 Chorwacja, Szwecja, Francja i Portugalia natomiast w grupie A4 Niemcy, Ukraina, Hiszpania i Szwajcaria.

Jeszcze przed losowaniem trener Jerzy Brzęczek podkreślał, że dla naszej kadry obecność wśród najlepszych drużyn w Europie dużo znaczy. „Dla nas to wielka rzecz, że jesteśmy w gronie najlepszych drużyn w Europie. Na pewno na jesieni polska reprezentacja rozegra sześć spotkań z czołówką europejską i światową. Wprowadzenie Ligi Narodów to bardzo ciekawa rzecz, bez względu na to, z jakim przeciwnikiem nie rozgrywałbyś meczu towarzyskiego, to jest to jednak inaczej niż mecz o punkty, o stawkę. To dla naszej piłki bardzo ważna rzecz” – mówił.

Jesienne spotkania Ligi Narodów rozgrywane będą w dniach 3-5 oraz 6-8 września, 8-10 oraz 11-13 października, a także 12-14 oraz 15-17 listopada. Półfinały i finał zostały zaplanowane na czerwiec 2021 roku.

Czytaj także: EURO 2020 zostanie odwołane? UEFA tego nie wyklucza. „Jesteśmy na etapie oczekiwania”

Źr.: WP Sportowe Fakty