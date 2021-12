Naukowcy odkryli sposób, który w przyszłości może pozwolić na walkę z koronawirusami. Jak się okazuje, unieszkodliwiać pozwalają je unikalne przeciwciała obecne u rekinów. O wynikach badań poinformowano na łamach magazynu „Nature Communications”.

Niewielkie przeciwciała oznaczone jako VNARs mogą okazać się rewolucyjnym sposobem walki z koronawirusem. Jak donoszą autorzy publikacji, która ukazała się na łamach „Nature Communications”, ich rozmiar to zaledwie 1/10 wielkości ludzkiego przeciwciała. Są one obecne w organizmie rekinów. „Te małe biała dostają się do zakamarków i szczelin, do których ludzkie przeciwciała nie mają dostępu. Mogą przybierać niezwykłe kształty. To pozwala im na rozpoznawanie struktur w białkach, które ludzkie przeciwciała pomijają” – poinformował prof. Aaron LeBeau z University of Wisconsin-Madison.

Firma Elasmogen stworzyła pulę syntetycznych VNARs, wśród których znaleziono trzy białka neutralizujące SARS-CoV-2. Daje to duże nadzieje na walkę z koronawirusami, ponieważ białka okazały się skuteczne także wobec wirusa, który w 2003 roku wywołał epidemię SARS. „Ekscytujące jest to, że te nowe cząsteczki potencjalnie terapeutyczne wobec infekcji SARS-CoV-2 różnią się pod względem mechanizmu działania w porównaniu do innych substancji biologicznych i przeciwciał skierowanych przeciw wirusowi” – powiedziała prezes Elasmogenu Caroline Barelle.

Badacze są zdania, że przyszłe terapie będą miały postać „koktajlu różnych białek rekina”, co może doprowadzić do maksymalizacji ich skuteczności. Pozyskanie takich cząsteczek jest również mniej kosztowne i łatwiejsze, niż uzyskanie ludzkich przeciwciał.

Żr.: PAP