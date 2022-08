Robert Górski to z całą pewnością jeden z najpopularniejszych kabareciarzy w Polsce. Od lat współtworzy między innymi Kabaret Moralnego Niepokoju, gdzie nieobce mu są tematy polityczne. Teraz na antenie TVN24 odniósł się do najnowszego skeczu Neo-Nówki, który zdobył ogromną popularność.

Robert Górski w swojej twórczości kabaretowej nie stroni od tematów politycznych. Przed laty głośno było o nim, gdy wcielał się w rolę Donalda Tuska, odgrywając słynne posiedzenia rządu. Później, gdy w Polsce zmieniła się władza, zaczął wcielać się w Jarosława Kaczyńskiego, tworząc miniserial „Ucho Prezesa”.

Trudno się więc dziwić, że współtwórca Kabaretu Moralnego Niepokoju został na antenie TVN24 zapytany o najnowszy skecz Neo-Nówki. Chodzi dokładnie o odnowioną wersję skeczu „Wigilia”, który zaprezentowany został w Koszalinie i zdobył ogromną popularność. Dostało się w nim przede wszystkim wyborcom Prawa i Sprawiedliwości oraz widzom Telewizji Polskiej.

Górski w programie „Szkło Kontaktowe” na antenie TVN24 stwierdził, że twórcy kabaretu Neo-Nówka wykorzystali język, jakim rozmawiają ludzie. „Widzę w nich gniew. Tam może nie było już w nich tyle humoru, co więcej gniewu. Po prostu powiedzieli to, co mówią ludzie. I takim językiem, jakim mówią ludzie” – powiedział.

Jednocześnie kabareciarz nie ukrywał, że zainteresowanie skeczem dla jego kolegów po fachu musi być fantastyczne. „Samo zainteresowanie jest wspaniałe dla kolegów. I to, że ma taki rezonans, to znakomicie” – stwierdził.

Źr.: TVN24, Facebook/Szkło Kontaktowe TVN24