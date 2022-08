Najnowszy sondaż opracowany prze pracownię Research Partner dla portalu NaTemat wskazuje na spory wzrost poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli chodzi o opozycję, to zmiany poparcia nie są już tak znaczne.

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, to z dużą przewagą wygrałoby je PiS. Partia rządząca może liczyć na 38,2 proc., co oznacza wzrost o 4,3 pkt. proc. w porównaniu z tym, co przedstawiał poprzedni sondaż.

Drugie miejsce niezmiennie zajmuje Koalicja Obywatelska, która uzyskałaby głosy 25,8 proc. Polaków (-0,8 proc.). Na podium znalazła się też Polska 2050 Szymona Hołowni z poparciem 7,7 proc. ankietowanych (bez zmian).

Czytaj także: Chleb po 10 zł?! Minister chciał uspokoić ale powiedział, coś niepokojącego. „Nigdy nie wiadomo”

Natomiast Lewicę poparłoby 7,4 proc. badanych (-0,7 proc.), a Konfederację 6,1 proc. (+1,3 proc). W Sejmie znaleźliby się również posłowie PSL, na które zagłosowałoby 5,7 proc. (+0,9 proc.).

Inne formacje nie przekraczają progu wyborczego.

Pracownia Research Partner przeprowadziła sondaż w dniach 28 lipca – 1 sierpnia 2022 r. na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie 1030 osób w wieku powyżej 18 lat, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

Źr. wPolityce.pl