„Robert Lewandowski kończy karierę” – taki wpis pojawił się we wtorek na oficjalnym kanale Łączy nas piłka na Twitterze. Internauci przez chwilę wstrzymali oddech. Szybko okazało się jednak, że to jedynie odpowiedź na słowną zabawę zorganizowaną przez polski oddział Netflixa.

Śledzący Twittera internauci w pewnym momencie mogli przeżyć niemałe zaskoczenie. Na oficjalnym profilu związanego z Polskim Związkiem Piłki Nożnej portalu Łączy nas piłka pojawił się wpis: „Robert Lewandowski kończy karierę”.

Na szczęście kończyło się na chwilowym „zawale”. Szybko można było bowiem dostrzec, że to jedynie odpowiedź na zabawę zaproponowaną przez polski oddział Netflixa. „Napisz historię grozy używając tylko 4 słów. My zaczniemy: Brak dostępu do Internetu” – czytamy.

Trzeba przyznać, że zakończenie kariery przez Roberta Lewandowskiego to dla wielu kibiców prawdziwa „historia grozy”. Wygląda jednak na to, że polski napastnik na razie o tym nie myśli. Lewandowski wydaje się być u szczytu formy, prezentuje doskonałą dyspozycję zarówno w Bayernie, jak i w reprezentacji Polski.

„Robert Lewandowski kończy karierę” https://t.co/Xx56B6NKy4 — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) September 7, 2021

Żr.: Twitter/Łączy nas piłka