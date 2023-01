Czy Roksana Węgiel chodzi do kościoła? Artystka podzieliła się wyznaniem na temat swojego podejścia do wiary w rozmowie z serwisem o2.pl. Na jej słowa zareagował eurodeputowany Patryk Jaki.

Roksana Węgiel to jedna z najbardziej rozpoznawalnych piosenkarek młodego pokolenia. Szeroki rozgłos przyniosło jej zwycięstwo w The Voice Kids oraz w późniejszym Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci.

W nowym wywiadzie z serwisem o2.pl poruszyła wątek wiary katolickiej i jej wpływu na swoje życie. Piosenkarka, w przeciwieństwie do wielu współczesnych gwiazd, nie jest ateistką. Uznaje się za praktykującą katoliczkę.

Jak przekonuje, praktykuje wiarę na własny sposób. – Jak czuję potrzebę, to idę do kościoła. To nie jest jakiś przymus, że co niedzielę chodzę, tylko po prostu chcę tam chodzić. Naprawdę można trafić na fajną mszę, na fajne kazanie – powiedziała.

Roksana Węgiel opowiada się za odmłodzeniem wizerunku Kościoła. Z jej słów wynika, że może to wpłynąć na wzrost młodych ludzi na mszach świętych. – Trzeba trochę przełamać ten stereotyp Kościoła, bo każdy myśli, że jak ktoś chodzi do kościoła, to jest po prostu jakimś starym wapniakiem – stwierdziła.

– Chodzę do kościoła z moją ekipą, która jest bardzo, że tak powiem, współczesna i totalnie to są super ziomale, więc trzeba trochę uświadamiać ludzi – zaznaczyła. – Nie chodzę tam do instytucji, nie chodzę tam dla księży, tylko dla Boga – dodała Węgiel.

Na wywiad zwrócił uwagę Patryk Jaki. Eurodeputowany nigdy nie ukrywał, że wiara jest bardzo ważną częścią jego życia. – Każdy ma prawo wyboru. Ty bądź po właściwej stronie! – zaapelował.