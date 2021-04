Roksana Węgiel w rozmowie z „Party” odniosła się do tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji, w którym Polskę reprezentował będzie Rafał Brzozowski. Wokalista powiedziała, że mocno mu kibicuje i radzi, by odciął się od negatywnych komentarzy.

Rafał Brzozowski z piosenką „The Ride” będzie reprezentował Polskę podczas tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji. Wybór wywołał wiele komentarzy, tym bardziej, że nie odbyły się krajowe eliminacje. W ubiegłym roku głosami widzów nasz kraj miała reprezentować Alicja Szemplińska, jednak wówczas wydarzenie się nie odbyło.

Roksana Węgiel w rozmowie z „Party” pytana była, jak ocenia szanse Rafała Brzozowskiego. „Ja bardzo trzymam kciuki za Rafała, bardzo mocno mu kibicuję. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie tak, jak to sobie zaplanowali i że wszystko się uda. Oczywiście całym sercem jestem z nim i mocno trzymam kciuki” – powiedziała.

Nie jest tajemnicą, że wokalistę spotkała fala krytyki. Zdaniem Roksany Węgiel, powinien się od tego jak najbardziej odciąć. „Myślę, że na pewno w jakiś sposób jest to obciążenie. Rafał musi się z tym wszystkim zmierzyć po prostu, albo zostawić to gdzieś w ogóle, odciąć się od tego. Ja bym tego nie czytała na jego miejscu. Mam nadzieję, że on tego nie czyta, bo to może pogorszyć tylko jego stan psychiczny, nic więcej. Bo to są takie komentarze naprawdę pisane bez sensu. Rozumiem, każdy może wydarzyć swoją opinię, ale widziałam, co tam się dzieje i naprawdę współczuję mu” – mówiła.

Na koniec Roksana Węgiel pytana była, czy ma jakieś rady dla Brzozowskiego. „Myślę, że Rafał jest na tyle świadomym artystą, że on po prostu będzie wiedział co robić. Ja po prostu trzymam mocno kciuki i czego mogę życzyć? (…) Rafał, ja ci chciałam życzyć żebyś zaśpiewać najpiękniej jak potrafisz i żebyś był z siebie dumny, bo to jest najważniejsze. Pamiętaj, żeby po prostu odpłynąć w tej piosence i ja mocno trzymam kciuki. Naprawdę, mocno ci kibicuję” – powiedziała.

Czytaj także: Franciszek Pieczka w tajemniczym spocie. Co wydarzy się w piątek? [WIDEO]

Źr.: YouTube/Party