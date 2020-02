W wieku 69 lat zmarł Romuald Lipko – współzałożyciel Budki Suflera i twórca wielkich polskich przebojów. Wiadomo, że od dłuższego czasu zmagał się z nowotworem. Informację w sieci przekazał zespół.

Romuald Lipko zmarł w nocy z 6 na 7 lutego, około północy. O jego śmierci poinformowała na Facebooku Budka Suflera. „Dnia 6 lutego koło północy, po przegranej walce z nowotworem, odszedł Romuald Lipko, jeden z najwybitniejszych kompozytorów polskiej muzyki rozrywkowej końca XX i początku XXI w., współtwórca i kreator zespołu Budka Suflera, autor wielu wielkich polskich przebojów” – czytamy.

Lipko współpracował w swojej karierze z największymi polskimi gwiazdami, takimi jak Anna Jantar, Urszula, Irena Santor, Zdzisława Sośnicka, Izabela Trojanowska czy Maryla Rodowicz. To on stworzył z nimi hity, które na stałe wpisały się do kanonu polskiej muzyki rozrywkowej, takie jak „Malinowy król”, „Dmuchawce, latawce, wiatr”, „Nic nie może przecież wiecznie trwać” czy „Wszystko czego dziś chcę”.

Wiadomo, że kompozytor od dłuższego czasu zmagał się z chorobą nowotworową. Pierwszy raz informacja w mediach na ten temat pojawiła się w lipcu 2019 roku. We wrześniu Romuald Lipko przeszedł przeszczep wątroby. W kwietniu tego roku skończyłby 70 lat.

Romuald Lipko nie żyjeDnia 6 lutego koło północy, po przegranej walce z nowotworem, odszedł Romuald Lipko, jeden z… Opublikowany przez Budka Suflera Czwartek, 6 lutego 2020

Czytaj także: Żona Kobe Bryanta zamieściła poruszający wpis. „Bardzo za tobą tęsknię”

Źr.: Facebook/Budka Suflera