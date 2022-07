Agencja Reuters dotarła do listu Gazpromu zaadresowanego do europejskich odbiorców gazu. Pismo wskazuje, że Rosjanie przygotowują się do zaostrzenia kursu wobec Europy. „Zapnijcie pasy” – podsumowuje ekspert Jakub Wiech.

List największego rosyjskiego eksportera gazu jest datowany na 14 lipca. Komentatorzy zwracają uwagę na użyte w nim sformułowanie „siła wyższa”, którego używa się w kontaktach biznesowych do usprawiedliwiania prawnych zobowiązań i unikania kar.

Z nieoficjalnych informacji Reutersa wynika, że dostawy, o których mowa, dotyczą gazociągu Nord Stream 1, czyli głównej trasy przesyłu surowca do Niemiec i dalej na Zachód.

W Europie od dawna spekulowano, że Kreml może zablokować rurociąg w odwecie za sankcje nałożone na Rosję przez Zachód. Moskwę objęto bowiem sankcjami związanymi z wojną na Ukrainie.

Gazprom przekazał europejskim odbiorcom gazu wiadomość, w której wskazuje, że ze względu na „siłę wyższą” nie może zagwarantować dostaw surowca.



W tłumaczeniu na ludzki:



zapnijcie pasy. — Jakub Wiech (@jakubwiech) July 18, 2022

Zapełnienie polskich magazynów gazu sięgnęło 98%. — Jakub Wiech (@jakubwiech) July 18, 2022

"Gazprom poinformował klientów w Europie, że nie może zagwarantować dostaw gazu z powodu "nadzwyczajnych" okoliczności" – list z 14 lipca widziała agencja Reuters. Tym samym 🇷🇺 podnosi stawkę. Zrobiło się gorąco, ale to tylko preludium przed zimą…https://t.co/pcCpVDQTlJ — Bartek Paturej 🇵🇱 🇺🇦 (@bartekpaturej) July 18, 2022