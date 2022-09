Trwa częściowa mobilizacja na terenie Rosji. Ogłosił ją Władimir Putin, który chce w ten sposób odwrócić losy wojny na Ukrainie. Do sieci trafiają kolejne filmy, na których możemy zobaczyć, jak wyglądają tamtejsi poborowi.

Kilka tygodni temu ukraińska armia rozpoczęła działania kontrofensywne. Największe sukcesy Ukraińcy odnoszą w obwodzie charkowskim, gdzie odbijają z rąk Rosjan kolejne miejscowości. Ich działania wywołały niepokój wśród rosyjskich władz.

Władimir Putin, rosyjski dyktator, postanowił działać błyskawicznie. Kilka dni temu publicznie ogłosił, że na terenie całej Rosji przeprowadzona zostanie częściowa mobilizacja. Oznacza to, że na front mają zostać wysłani mężczyźni, którzy mieli wcześniej przeszkolenie wojskowe.

Do sieci trafiają kolejne filmy, na których widać, jak wygląda pobór w Rosji. Nie wystawiają one najlepszego świadectwa tamtejszemu wojsku i żołnierzom, którzy już niebawem mają stanowić o sile putinowskiej armii.

Na jednym z filmów widać, jak grupa mężczyzn „żegna się” z cywilem. Są pijani w sztok, mają przy sobie torby i zapewne niedługo wyjadą do jednostki wojskowej, by przejść niezbędne szkolenie przed wysłaniem na ukraiński front. Uwagę zwraca jeden z mężczyzn, który jest tak upity, że nie kontroluje swojego zachowania. Nagle pojawia się pośród swoich kolegów… z opuszczonymi spodniami. Ci, chyba widząc, że sytuacja zrobiła się nieco żenująca, podchodzą do niego i zaczynają… podciągać mu odzienie.