Niepokojące informacje napływają z Naddniestrza. Niektórzy komentatorzy uważają, że to tam Rosja utworzy nowy front. Głos ws. wydarzeń z separatystycznego regionu Mołdawii zabrał rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow.

Media obiegły informacje dotyczące niepokojących wydarzeń w Naddniestrzu, czyli separatystycznym regionie Mołdawii, gdzie ogromne wpływy ma Rosja. Na terytoriach kontrolowanych przez rosyjskie wojsko doszło do serii wybuchów. We wtorek odnotowano dwie eksplozje, w wyniku których uszkodzone zostały dwa najwyższe maszty nadawcze, odpowiedzialne za przesyłanie sygnału rosyjskich stacji radiowych. W poniedziałek doszło natomiast do wybuchu nieopodal resortu bezpieczeństwa separatystycznej republiki. Eksperci nie ukrywają, że może to być rosyjska prowokacja nastawiona na destabilizację Mołdawii.

Zaniepokojone tymi wydarzeniami są władze Mołdawii, które obawiają się, że Rosja, pod pretekstem zagrożenia dla Naddniestrza, może zaatakować niewielkie państwo. – Prezydent Mołdawii zwołuje Radę Bezpieczeństwa w związku z sytuacją w Naddniestrzu. Na terytoriach kontrolowanych przez rosyjskie wojsko doszło do serii wybuchów. Media donoszą, że miejscowa ludność próbuje opuścić Naddniestrze – podało dziś PolskieRadio24.pl.

Głos ws. wydarzeń w Naddniestrzu zabrał rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow. Bliski współpracownik Władimira Putina oświadczył, że Rosja „uważnie monitoruje rozwój sytuacji w Naddniestrzu”. Dodał również, że „wzrost napięcia powoduje niepokój”.

Kilka dni temu stanowisko ws. Naddniestrza przedstawił szef Ośrodka Studiów Wschodnich, Adam Eberhardt. Jego zdaniem Mołdawia może być realnie zagrożona rosyjską inwazją.