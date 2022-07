Tego jeszcze nie było. Rosyjski wykładowca Aleksiej Argunow został ukarany grzywną za to, że polubił w mediach społecznościowych post o charakterze antywojennym. Chodzi dokładniej o wpis amerykańskiego aktora Arnolda Schwarzeneggera.

Z wyliczeń rosyjskich obrońców praw człowieka wynika, że od początku inwazji na Ukrainę rosyjskie sądy ukarały ponad dwa tysiące przeciwników wojny. Z kolei policja zatrzymała łącznie ponad 17 tysięcy osób. Za rozpowszechnianie „nieprawdy o działaniach wojska” grozi kara do 1,5 miliona rubli grzywny (60 tysięcy zł) lub trzy lata więzienia.

Okazuje się, że może to dotyczyć nie tylko zamieszczenia treści „dyskredytujących rosyjskie wojsko”, ale nawet ich polubienia. Przekonał się o tym rosyjski wykładowca Aleksiej Argunow pracujący w państwowej uczelni w Barnaulu (Kraj Ałtajski). Jak donosi opozycyjny portal „Sibir.Realii”, wykładowca polubił wpis Arnolda Schwarzeneggera, za co otrzymał grzywnę w wysokości 30 tysięcy rubli, czyli około 2,3 tys. zł.

Sam Argunow wyznaje, że nie ma czasu, by znaleźć prawnika do zaskarżenia wyroku, chociaż kara to prawie podwójna jego pensja na uczelni. Zdaniem wykładowcy, sprawa jest „głupia” a „agenci FSB go zawiedli”.

Źr.: o2