Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził, że 5 sierpnia w Soczi dojdzie do spotkania Władimira Putina z Recepem Tayyipem Erdoganem. Z informacji podanych przez Ankarę wynika, że celem rozmów będzie omówienie „kwestii dwustronnych i regionalnych”. Z pewnością jednym z tematów będzie wojna na Ukrainie.

Ostatnio w Teheranie doszło do spotkania prezydentów Rosji i Turcji. Według oficjalnych informacji, głównym tematem ich rozmowy była wojna domowa w Syrii. Głośno zrobiło się szczególnie o 50 sekundach, podczas których Putin musiał czekać na Erdogana. Według dziennikarzy, turecki przywódca w ten sposób chciał „odpowiedzieć” na podobny afront z przeszłości.

Jak się okazuje, już 5 sierpnia w Soczi dojdzie do kolejnego spotkania Erdogana i Putina. Będzie to pierwsza wizyta tureckiego przywódcy w Rosji od września ubiegłego roku. Jak podaje Ankara, celem rozmów będzie omówienie „kwestii dwustronnych i regionalnych”. W dużej mierze mają one dotyczyć rosyjskiej agresji na Ukrainie.

Informację o spotkaniu potwierdził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Zapewnił on, że współpraca wojskowa Rosji i Turcji ma się dobrze i również ten aspekt ma zostać poruszony w Soczi. „Z reguły na prawie każdym spotkaniu omawiane są różne aspekty, więc tak, temat współpracy wojskowo-technicznej z pewnością będzie omawiany w Soczi” – powiedział.

