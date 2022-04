W środę o godzinie 8:00 Rosja wstrzymała przepływ gazu gazociągiem jamalskim. Jeszcze we wtorek informację w tej sprawie Gazprom przekazał do PGNiG. Od gazu odcięte zostały Polska i Bułgaria, ponieważ nie zapłaciły za dostawy surowca w rublach.

Jeszcze we wtorek Gazprom poinformował PGNiG, że w początkiem doby kontraktowej 27 kwietnia, czyli od godziny 8:00, wstrzyma dostawy gazociągiem jamalskim. Tak się stało. Gazprom wstrzymał w środę dostawy gazu do Polski i Bułgarii. Informację potwierdziła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Anna Moskwa przekazała, że w środę ma odbyć się spotkanie państw europejskich, które będzie dotyczyły dostaw gazu z Rosji.

Z zestawienie opublikowanego przez Aggregated Gas Storage Inventory wynika, że polskie magazyny są wypełnione gazem w około 75 procentach. To jeden z najwyższych wskaźników w całej Unii Europejskiej. „Jesteśmy przygotowani, by poradzić sobie bez rosyjskiego gazu już dziś, na długo przed uruchomieniem rurociągu Baltic Pipe, który zabezpieczy nam dostawy norweskiego surowca. Mamy na tyle wypełnione magazyny, by poradzić sobie bez gazu z Rosji do jesieni. A wtedy ruszy już Baltic Pipe” – informuje w rozmowie z Business Insider Polska źródło znające sprawę.

Źr.: Business Insider Polska