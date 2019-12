W Syrii doszło do groźnego incydentu. Przebywający na miejscu Rosjanie otworzyli ogień do samolotu bezzałogowego, który nadleciał z Izraela. Pojazd przebywał w syryjskiej strefie powietrznej w okolicy Wzgórz Golan zaledwie przez 90 sekund.

Do zdarzenia doszło w południowo-zachodniej części Syrii. Izraelskie media informują o sprawie dopiero dzisiaj, choć do incydentu doszło na początku tygodnia. Rosjanie otworzyli ogień do izraelskiego samolotu bezzałogowego, który znalazł się w syryjskiej strefie powietrznej. Przebywał tam zaledwie 90 sekund.

„Bezzałogowy statek powietrzny należący do Izraela przebywał w przestrzeni powietrznej Syrii nie dłużej niż półtorej minuty. W tym czasie został ostrzelany z ziemi. Syryjska obrona powietrzna nie uczestniczyła w operacji.” – informuje izraelska telewizja Channel 12, cytowana przez portal o2.

Maszyna nie uległa uszkodzeniu, bo potwierdza to również syryjski raport wojskowy. Wynika z niego, że tuż po tym, jak Rosjanie otworzyli ogień, samolot zawrócił i odleciał w stronę Izraela.

Siły Obronne Izraela nie komentują sprawy. Izraelskie media nie wyjaśniły także, dlaczego bezzałogowy statek powietrzny wdarł się do syryjskiej przestrzeni powietrznej, gdzie ostrzelali go Rosjanie.

