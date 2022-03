Najnowsze dane opublikowane przez sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy wskazują, że od 24 lutego do 5 marca Rosjanie stracili na Ukrainie ponad 10 tys. żołnierzy. Podano także wyliczenie utraconego przez wroga sprzętu.

Według ukraińskiego sztabu Rosjanie stracili 269 czołgów, 945 wozów bojowych, 105 systemów artyleryjskich, 50 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 19 systemów obrony przeciwlotniczej.

Wśród rosyjskich strat wymieniono także 39 samolotów, 40 śmigłowców, 409 samochodów, 2 kutry, 60 cystern i 3 bezzałogowe statki powietrzne.

W komunikacie poinformowano, że dane na bieżąco są aktualizowane. Zaznaczono przy tym, że wysoka intensywność działań bojowych utrudnia prowadzenie szacunków strat, jakie ponoszą w walce Rosjanie.

Ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow poinformował, że tysiące Ukraińców powróciło do kraju, aby stawić czoła wrogowi. „66 224 – tylu mężczyzn wróciło z zagranicy, by bronić swojego kraju przed hordą. To ponad 12 zmotywowanych brygad bojowych! Ukraińcy, jesteśmy niezwyciężeni!” – napisał w mediach społecznościowych.

Źr. Polsat News