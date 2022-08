Z doniesień ukraińskiego wywiadu, o których informuje agencja Unian wynika, że Rosjanie planują ostrzelanie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Zamierzają zrobić to pod ukraińską flagą, by później oskarżyć o to właśnie Ukraińców.

Sytuacja wokół Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w ostatnim czasie znów jest coraz bardziej napięta. Rosjanie zajęli ją jeszcze na początku marca. Obiekt obsługiwany jest przez ukraińskich pracowników, jednak Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej informowała jakiś czas temu, że kontakt z nimi jest mocno utrudniony. Nie wiadomo, czy na terenie elektrowni znajduje się wszystko, co jest potrzebne do jej funkcjonowania.

Na terenie obiektu Rosjanie rozlokowali swoje wojska, prowadzą z tego miejsca ostrzał, na który Ukraińcy nie mogą odpowiedzieć. Jak donosi agencja Unian, powołując się na ustalenia ukraińskiego wywiadu, planują właśnie pod ukraińską flagą ostrzelać teren elektrowni. „Okupanci ostrzeliwują Zaporoską Elektrownię Atomową z wioski Wodiane i szykują prowokacje pod ukraińską flagą” – informuje wywiad.

Dodaje, że przy wjeździe do miasta Enerhodar, które znajduje się w pobliżu elektrowni, Rosjanie mieli ustawić armatę samobieżną Pion. Znajduje się na nim litera „Z”, ale też ukraińską flaga.

Czytaj także: Rodziny rosyjskich wojskowych uciekają! „Boją się powtórki z Krymu”

Źr.: Interia