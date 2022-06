Ukraina stoi przed wielkim wyzwaniem. Zdaniem generała Tomasza Drewniaka, Rosjanie zmienili taktykę, natomiast armia ukraińska musi podtrzymać morale. W tym kontekście wskazuje konkretny sposób zmotywowania żołnierzy.

Gen. Tomasz Drewniak gościł ostatnio w „Expressie Biedrzyckiej” na antenie „Super Expressu”. Podczas rozmowy podzielił się swoimi przemyśleniami odnośnie aktualnego przebiegu walk za naszą wschodnią granicą.

W pewnym momencie pojawił się wątek medialnych doniesień na temat tajnej wizyty prezydenta Wołodymyra Zełenskiego u ukraińskich żołnierzy walczących na froncie.

– Myślę, że ten moment, gdy sukcesy armii ukraińskiej były tak mocne już minął. Dziś widać, że Rosjanie też zmienili swoją taktykę – oświadczył.

– To ciągłe bombardowanie pozycji ukraińskich, ciągłe straty, jednak nie da się ich uniknąć, powoduje, że ta euforia początkowa powoli mija i wizyta prezydenta na linii frontu jest jak najbardziej konieczna, by te morale podtrzymać – dodał.

Generał odniósł się również do kwestii bezpieczeństwa wizyty na froncie. – Wizyta była przygotowana, ludzie którzy odpowiadali za jej zabezpieczenie nią zrobili wszystko, by prezydent był bezpieczny Druga rzecz, nie może być tak i prezydent pokazał to już, gdy na samym początku konfliktu amerykanie proponowali mu wyjście z Ukrainy, on powiedział, że nie wyjdzie – dodał.