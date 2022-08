Ukraińskie media poinformowały, że Rosjanie szantażują cały świat. Zapowiedzieli bowiem, że są gotowi do wysadzenia zaminowanej zaporoskiej elektrowni jądrowej. Zacytowano słowa rosyjskiego generała Walerija Wasiljewa, który w przemówieniu do żołnierzy mówił o „najtrudniejszym rozkazie”.

Ukraiński koncern atomowy Energoatom przekazał ukraińskim mediom, że Rosjanie zagrozili wysadzeniem elektrowni atomowej w Zaporożu. Ukraińskie media zacytowały wystąpienie gen. Walerija Wasiljewa dowódcy rosyjskich Wojsk Ochrony Radiacyjnej, Chemicznej i Biologicznej Centralnego Okręgu Wojskowego.

„Jak dobrze wiecie, zaminowaliśmy wszystkie najważniejsze obiekty w elektrowni jądrowej w Zaporożu. I my nie ukrywany tego przed wrogiem. Uprzedziliśmy ich. Wróg wie, że będzie to albo ruska ziemia albo niczyja” – powiedział do rosyjskich żołnierzy generał Walerij Wasiljew.

„Jesteśmy gotowi na konsekwencje idące za tym krokiem. A wy, wojownicy – wyzwoleńcy, musicie zrozumieć, że nie mamy innego wyjścia. I jeżeli pojawi się ten najtrudniejszy rozkaz, musimy go wykonać z honorem” – podkreślił rosyjsko dowódca.

Jak podkreśla portal, ukraiński wywiad pozyskał informacje, które faktycznie potwierdzają, że Rosjanie zaminowali, że elektrownię atomową.

