Kiev Independent poinformował o nietypowym ruchu rosyjskiego dowództwa na Ukrainie. Rosjanie zaczęli się wycofywać?

Ostatnio w mediach głośno było o ukraińskich atakach na Krym. Niektórzy eksperci twierdzą, że był to pierwszy sygnał, iż Ukraina szykuje się do kontrofensywy, która miałaby wyprzeć wojska Putina z części okupowanych terenów.

Teraz pojawiły się nowe informacje, które zdają się sugerować, że coś jest na rzeczy. Przekazuje je Kiev Independent. – Kiev Independent powołując się na Witalija Kima, szefa administracji Mikołajowa poinformował, że rosyjskie dowództwo ewakuowało się z prawego na lewy brzeg Dniepru – napisał na Twitterze dziennikarz Marek Budzisz.

Wcześniej Ukraina poinformowała, że ​​uderzyła w most nad tamą niedaleko Nowej Kachowki w obwodzie chersońskim, uniemożliwiając tym samym siłom rosyjskim łatwe przekroczenie rzeki dzielącej okupowany obwód chersoński na pół.

Internauci zadają sobie pytania, co może być przyczyną ewakuacji rosyjskiego dowództwa. Niektórzy sugerują, że faktycznie może chodzić o zapowiedź ukraińskiej kontrofensywy. – Jak należy to interpretować? Czyżby zbliżała się długo wyczekiwana jakaś ukraińska kontrofensywa? Czy to tylko lokalne działania? – zapytał jeden z komentujących.