Dobre wieści na temat walk w Donbasie przekazuje dziennikarz Jack Detsch. Powołuje się na swoje źródła w Pentagonie, które donoszą o udanej kontrofensywie Ukraińców.

W Donbasie cały czas trwają ciężkie walki. Rosjanie metodycznie, z brutalną siłą wspieraną artylerią posuwają się naprzód. Ponoszą przy tym jednak ogromne straty. Zadają je Ukraińcy, który coraz częściej skutecznie kontratakują i wypierają wojska Putina z dotychczasowych pozycji.

Właśnie o jednej z takich kontrofensyw pisze na swoim profilu społecznościowych amerykański dziennikarz Jack Detsch. Żurnalista, który relacjonuje wydarzenia na Ukrainie, powołuje się na źródła w Pentagonie. Zgodnie z jego informacjami Ukraińcy mieli przeprowadzić udany kontratak w okolicy Charkowa i odepchnąć siły rosyjskie na odległość aż 40 kilometrów od miasta.

– Ukraińska kontrofensywa przeciwko Rosji w pobliżu Charkowa zepchnęła wojska inwazyjne prawie 40 km poza drugie co do wielkości miasto na Ukrainie – pisze Detsch i dodaje, że informację powziął od wysokiego rangą urzędnika ds. obrony. Wspomniany przedstawiciel amerykańskiej administracji miał również powiedzieć, że Rosjanie liczyli, że uda im się zdobyć Charków, co miało ułatwić im dalszą ofensywę w Donbasie.

NEW: Ukrainian counteroffensive against Russia near Kharkiv has pushed invading troops nearly 25 miles outside of 🇺🇦's second-largest city: senior U.S. defense official



"They were hoping to get Kharkiv and hold it" to push down into the Donbas, the official said.