Eksperci z amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) w swojej najnowszej analizie ostrzegają przed tym, co mogą planować Rosjanie. Nie wykluczone, że tworzą oni warunki do tego, aby rozpocząć ponowną inwazję z kierunku północnego na Kijów.

W raporcie stwierdzono, że dotąd Rosjanie stosowali przede wszystkim dwa rodzaje działań militarnych. Pierwsze z nich to trwająca ofensywa w Donbasie i próba zajęcia całego obwodu donieckiego i Ługańskiego. Drugie – to masowe ostrzały infrastruktury krytycznej Ukrainy. Celem było zmuszenie Ukrainy do rozpoczęcia negocjacji pokojowych, co dotąd się nie udało.

„Putin może więc tworzyć warunki do kolejnej, trzeciej próby militarnej – w razie, gdyby te dwa działania nie zapewniły mu osiągnięcia celu – przygotowując nową ofensywę przeciwko Ukrainie zimą 2023 roku” – ostrzegają Amerykanie. Ich zdaniem tego typu ofensywa ponownie mogłaby być skierowana na Kijów i ruszyć z terenu Białorusi.

„Wiele obserwowanych wskaźników sugeruje, że siły rosyjskie mogą faktycznie przygotowywać się do nowej operacji ofensywnej. To m.in. konsolidowanie na nowo składu wojsk wzdłuż głównych osi natarcia i przemieszczanie na linię frontu ciężkiego sprzętu” – wskazuje ISW.

Ewentualny atak z terytorium Białorusi nie jest bliski – uważają analitycy. Niemniej, istnieją oznaki wskazujące, że Rosjanie mogą obecnie tworzyć warunki do takiego ataku.

Źr. rmf fm