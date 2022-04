Ukraińscy żołnierze dokonują kolejnych odkryć w splądrowanym przez Rosjan Czarnobylu. Jak się okazuje, najeźdźcy zniszczyli między innymi tamtejsze archiwum, a także warte 6 milionów euro laboratorium analityczne.

Czarnobyl został zajęty przez Rosjan już pierwszego dnia inwazji na Ukrainę. W ostatnim czasie wojska rosyjskie opuściły tereny wokół elektrowni w związku z wycofywaniem się i przerzucaniem wojsk w kierunku Donbasu. Kolejne odkrycia ukraińskich wojsk nie pozostawiają wątpliwości co do zachowania Rosjan na tym terenie.

Ołeksandr Syrota, szef rady obywatelskiej przy Państwowej Agencji do spraw Strefy Wykluczenia poinformował, że wojska rosyjskie zniszczyły między innymi wieloletnie archiwum. Część dokumentów trafiła po prostu na śmietnik. „To wszystko, co zostało z naszych czarnobylskich dokumentów i archiwów. To, co gromadziliśmy przez dziesiątki lat, jakaś ku**a po prostu wyrzuciła na śmietnik” – napisał.

Z kolei państwowy koncern Enerhoatom poinformował, że praktycznie wszystkie pomieszczenia biurowe na terenie czarnobylskiej elektrowni zostały poważnie uszkodzone a wyposażenie rozkradzione. Zniszczono i ograbiono także laboratorium analityczne, które wartość wynosi około 6 milionów euro. „Był to unikalny kompleks z ogromnymi możliwościami analitycznymi, który mógł być przydatny na każdym etapie postępowania z odpadami radioaktywnymi, a także na etapie badań i opracowywania technologii” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Atak na dworzec w Kramatorsku. Pokazano drastyczne nagranie [WIDEO]

Źr.: Facebook, WP