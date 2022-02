Sejm przyjął przez aklamację uchwałę, która potępia działania Władimira Putina na Ukrainie. Podczas debaty glos w Sejmie zabrał m.in. Borys Budka. – Tym różni się autokratyczna Rosja od demokratycznych krajów UE Zachodu, że tam nie ma wolnych sądów – podkreślał, wzywając by przywrócić w Polsce praworządność.

– Dzisiaj obudziliśmy się w zupełnie nowej sytuacji. Mamy wojnę. W związku z tym, my też musimy na to zareagować – powiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Posłowie przyjęli przez aklamację uchwałę ws. potępienia agresji Władimira Putina na Ukrainie. W dokumencie wezwano społeczność międzynarodową do wprowadzenia dotkliwych sankcji ekonomicznych na Rosję.

Podczas debaty sejmowej głos zabrał Borys Budka. Były szef PO podkreślił solidarność z Ukraińcami. – To czas próby i wielkiej odpowiedzialności, przed którą stanęliśmy my wszyscy – oświadczył.

W opinii polityka, Polska powinna nakreślić plan działań. W tym kontekście przywołał słowa Donalda Tuska. – Podpowiadał w jaki sposób można zwiększyć bezpieczeństwo Polski, w tym najtrudniejszym dla Polski czasie – powiedział.

W pewnym momencie podjął temat praworządności w Polsce i wezwał władze do zakończenia konfliktu z instytucjami unijnymi. – Trzeba odstąpić od wszelkich konfliktów międzynarodowych. Od tej niepotrzebnej walki z przyjaciółmi, a nie wrogami. Od tego ogniskowania naszej energii, tam gdzie są nasi przyjaciele, a nie wrogowie – podkreślił.

– Tym różni się autokratyczna Rosja od demokratycznych krajów UE Zachodu, że tam nie ma wolnych sądów. Dlatego tak ważne jest, by przywrócić w Polsce praworządność, tak ważne jest by zakończyć spór z UE. Tego wymaga polska racja stanu – dodał.