Wysokiej rangi rosyjski senator Władimir Dżabarow opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym bezpardonowo zagroził Polsce i Litwie. Przy okazji posłużył się szokującym słownictwem.

Po tym jak Litwa wprowadziła w życie unijne sankcje i znacznie ograniczyła transport do Kaliningradu, Rosjanie nie przestają grozić. Już niejednokrotnie zapowiadali reakcję i wzywali Litwę do „odblokowania” obwodu.

Do sprawy Kaliningradu odniósł się teraz rosyjski senator Władimir Dżabarow, pierwszy zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Rady Federacji. W swoim wpisie w serwisie Telegram posunął się do otwartych gróźb nie tylko pod adresem Litwy, ale również Polski.

Polityk powołał się na rosyjskie przepisy chroniące integralność tego państwa. W związku z nimi rosyjski senator zaapelował do Polski i Litwy, aby oba państwa dwukrotnie się zastanowiły, „bo to one jako pierwsze znajdą się w maszynce do mięsa”.

„Jestem pewien, że wypowiedź byłego łotewskiego ministra spraw wewnętrznych Marisa Gulbisa na ten temat jest próbą przetestowania stanowczości naszego kraju. Chcę podkreślić, że Rosja się nie wycofa” – oświadczył Dżabarow, nawiązując do wpisu byłego szefa MSW Łotwy, który stwierdził na swoim profilu w Telegramie, że UE i NATO są gotowe do „odbicia” Kaliningradu.

