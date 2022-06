Andrzej Duda udzielił wypowiedzi dla mediów przed wylotem na szczyt NATO w Madrycie. Prezydent przedstawił mocne i klarowne stanowisko.

– Za chwilę wylatujemy do Madrytu. To bardzo ważny szczyt, który ma szansę być przełomowym. Wierzę, że wyjdziemy z niego wzmocnieni jako jedność – powiedział Andrzej Duda na wstępie swojej wypowiedzi.

Prezydent stanowczo stwierdził, że w obliczu rosyjskiej agresji najważniejsza jest jedność NATO. Dodał również, że odpowiedź Sojuszu musi być „twarda i silna”. – W koncepcji strategicznej z 2010 Rosja była nazywana partnerem, dziś jest czas najwyższy na to, aby całkowicie zmienić to podejście – powiedział Duda.

Prezydent @AndrzejDuda: Jedność wobec rosyjskiej agresji jest najważniejsza. Ważne jest, by odpowiedź #NATO była twarda i silna. W koncepcji strategicznej z 2010 Rosja była nazywana partnerem, dziś jest czas najwyższy na to, aby całkowicie zmienić to podejście. — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) June 28, 2022

Andrzej Duda: najwyższy czas na to, by zmienić to podejście

Duda dodał także, że Polska będzie zabiegać o wzmocnienie obecności sił sojuszniczych NATO na wschodniej flance. – Zabiegamy o wzmocnienie obecności NATO na wschodniej flance Sojuszu oraz wzmocnienie jego gotowości – stwierdził.

Wreszcie prezydent odniósł się także do starań o przystąpienie do NATO Szwecji oraz Finlandii. Przyznał, że Polska liczy na to, iż oba państwa otrzymają „konkretne zapewnienia”. – Mam nadzieję, że podczas szczytu padną konkretne zapewnienia jeżeli chodzi o przyszłą obecność w Sojuszu Szwecji i Finlandii – powiedział Andrzej Duda.