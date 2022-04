Służba Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowała w poniedziałek treść kolejnej przechwyconej rozmowy. Tym razem rosyjski żołnierz za pośrednictwem mediów społecznościowych opisuje przyjacielowi, co dzieje się na wojnie na Ukrainie.

Rosyjski żołnierz przebywa w Biłozerce pod Chersoniem. Mężczyzna poprzez media społecznościowe rozmawiał z przyjacielem, któremu opisywał przebieg starcia pod Czornobajiwką.

Czytaj także: Rosjanie użyją broni chemicznej w Azowstalu? Niepokojące doniesienia wywiadu

„To totalna rzeźnia. Zabijają naszych stadami. Nigdy nie widziałem tylu ciał. Wycofaliśmy się z Czornobajiwki. To było piekło! Tylu naszych zabili, że sobie nie wyobrażasz. Co tu dużo gadać – zostaliśmy rozj…ni” – pisał rosyjski żołnierz do znajomego, przebywającego w Rosji.

Jego znajomy odpisał mu, że spodziewa się, że rosyjskie wojska zajmą Kijów przed 9 maja, bo „tak mówią w telewizji”.

Co za Kijów, do ku…y nędzy? Jaki „powrót do macierzy”? Ja chcę tylko przetrwać. Gdy zobaczyłem mojego kumpla rozerwanego na strzępy, to rzygałem przez pół godziny” – odpowiada rosyjski żołnierz.

Dodał, że w ostatnim czasie jego oddział kopał głębokie okopy. Zauważył jednak, że równie dobrze może to być w przyszłości ich masowy grób. Na zakończenie poprosił, aby opiekował się jego synem i żoną.

Czytaj także: Putin pogratulował Macronowi. Znamy treść depeszy

Źr. wp.pl; facebook