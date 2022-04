Władimir Putin pogratulował Emmanuelowi Macronowi zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Znamy treść depeszy, którą wysłał do Francji rosyjski dyktator.

Już po raz drugi Emmanuel Macron i Marine Le Pen mierzyli się w drugiej turze wyborów prezydenckich we Francji. W 2017 roku górą był Macron i teraz było podobnie. Urzędujący prezydent uzyskał reelekcję zdobywając 58,55 proc. poparcia.

Macrona poparła większość pozostałych kandydatów. Jak wskazują paryscy komentatorzy, kluczowe było wsparcie Jean-Luca Melenchona, który w pierwszej turze zdobył ponad 22-procentowe poparcie. Melenchon wprawdzie nie wsparł otwarcie Macrona, ale wyraźnie zaznaczał, że nowym prezydentem nie może zostać Marine Le Pen.

Putin gratuluje Macronowi

Na ręce Emmanuela Macrona spływają gratulacje z całego świata. Co ciekawe, złożył je również rosyjski dyktator Władimir Putin, który skierował do Francji oficjalną depeszę. Co się w niej znajduje?

– Szczere życzenia samych sukcesów w działalności państwowej, a także dobrego zdrowia i samopoczucia – napisał Putin do Macrona gratulując mu reelekcji i zwycięstwa nad polityczną rywalką.

Emmanuel Macron to jeden z niewielu europejskich przywódców, którzy pozostaje w regularnym kontakcie z Władimirem Putin. Prezydent Francji regularnie rozmawiał z nim od momentu wybuchu wojny na Ukrainie. Jak dotąd nie udało mu się jednak nakłonić rosyjskiego dyktatora do zawieszenia działań zbrojnych na terytorium naszego wschodniego sąsiada.