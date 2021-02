Trwa kryzys w Porozumieniu. Dziennikarze Onetu informują, że z formacji Jarosława Gowina wyrzuceni zostali: Adam Bielan i Kamil Bortniczuk. Wcześniej politycy Porozumienia wydali oświadczenie ws. sporu.

Z nieoficjalnych ustaleń portalu Onet.pl wynika, że Adam Bielan i Kamil Bortniczuk zostali wyrzuceni z Porozumienia przez aklamację. Wcześniej prezydium zarządu partii zawiesiło ich w prawach członków. Aby decyzja weszła w życie musi być potwierdzona przez sąd koleżeński.

Wiadomość o wyrzuceniu Bielana i Bortniczuka potwierdziła rzeczniczka partii Magdalena Sroka w rozmowie z Radiem ZET.

A. Bielan i K. Bortniczuk wyrzuceni Porozumienia Jarosława Gowina, taką uchwałę tuż przed 19.00 podjęło prezydium partii. Decyzja musi być zatwierdzona przez sąd koleżeński mówi @RadioZET_NEWS rzeczniczka Porozumienia M. Sroka. — Jacek Czarnecki (@JacekCzarnecki1) February 5, 2021

Bunt w Porozumieniu. Politycy wydają oświadczenie

Decyzja o wyrzuceniu polityków to pokłosie dłuższego sporu, którego apogeum miało miejsce w ostatnich dniach. Bielan tłumaczył, że Gowin planował utworzenie koalicji, w której pełniłby funkcję premiera RP. Co więcej, polityk przekonywał również, że to on formalnie reprezentuje Porozumienie.

W piątek po południu politycy Porozumienia wydali oświadczenie, w którym jednoznacznie opowiedzieli się po stronie lidera formacji. „Udzielamy pełnego poparcia Jarosławowi Gowinowi, jako wybranemu demokratycznie i bez głosów sprzeciwu Prezesowi Zarządu Krajowego naszej partii” – zaznaczają autorzy.

„Jednocześnie podkreślamy, że nie godzimy się na próby destabilizowania naszej partii przez pojedynczych jej członków, w ich dążeniu do realizacji planów politycznych czy to osobistych, czy to pisanych przez przeciwników naszego ugrupowania” – dodają.