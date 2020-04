Politycy opozycji doceniają rozwiązania rządowe? Sejmowe kamery nagrały prywatną rozmowę Borysa Budki z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Tematem była Tarcza Antykryzysowa. Z ust liderów padają naprawdę zaskakujące opinie, toteż nie dziwi, że nagranie momentalnie stało się hitem internetu.

Epidemia koronawirusa w Polsce wymusiła zmiany w regulaminie Sejmu. W Sali Posiedzeń przebywa tylko kilkudziesięciu posłów, a co za tym idzie, widzowie mogą usłyszeć prywatne rozmowy między politykami. Tak było w przypadku Sławomira Nitrasa, który dwa tygodnie temu usiłował nawiązać dialog z Jarosławem Kaczyńskim.

Zaskakująca wymiana zdań Borysa Budki i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tematem Tarcza Antykryzysowa

Interesująca, nieoficjalna rozmowa miała miejsce także podczas ostatniego posiedzenia Sejmu, które poświęcono tzw. Tarczy Antykryzysowej. Około godziny 22.00 Borys Budka i Władysław Kosiniak-Kamysz wymienili się następującymi uwagami:

– To co zapowiedział Morawiecki, to rozumiem, że będziemy, o tym mówić, że „kolejne posiedzenie, kolejna tarcza”? – zapytał lider PO.

– Tak. Ale to jest dobre dla wszystkich przedsiębiorców! – odparł Kosiniak-Kamysz.

– Znaczy to jest dobre, ale dawno powinno być zrobione – dodał Budka.

Jako pierwszy powyższą wymianę zdań zauważył Adam Dobrowolski, który oglądał TVP Parlament.

Wypowiedzi liderów partii opozycyjnych różnią się zdecydowanie od ich wystąpień, a nawet głosowań. Aż 130 posłów Koalicji Obywatelskiej zagłosował przeciw Tarczy Antykryzysowej, z kolei w PSL 6 posłów było przeciwko, a 23 wstrzymało się od głosu.

HIT 😀 ❗❗❗ Budka i Kamysz w ukryciu chwalą #TarczaAntykryzysowa i #TarczaFinansowa Morawieckiego 😀😀😀 Posłuchajcie 😂 Sam w to nie wierzę, że oni to mówią 😀 Warto pogrzebać na TVP Parlament 😂😂😂 pic.twitter.com/sg9LffIQdW — Adam Dobrowolski (@MokraW) April 9, 2020

Liderzy PO i PSL chwalą Tarczę Antykryzysową. „To jest dobre dla wszystkich przedsiębiorców”#wieszwięcej



Zobacz więcej: https://t.co/Btb0cSHLSe pic.twitter.com/ZgpjKyuhE9 — portal tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) April 9, 2020

Tarcza kryzysowa została uchwalona przez Sejm w nocy ze środy na czwartek. Za nowymi rozwiązaniami zagłosowało 233 posłów, przeciw było 183, a 37 wstrzymało się od głosu. Regulacja wprowadza tzw. „wakacje składkowe” dotyczące większych firm, zasiłki dla rolników oraz większą dostępność pożyczek.

