Za nami kolejny weekend Pucharu Świata w skokach narciarskich. W sobotę mieliśmy zdecydowanie więcej powodów do radości. I właśnie po sobotnim konkursie do sieci trafiła „rozmowa” Piotra Żyły i Markusa Eisenbichlera. Wygląda na to, że skoczkowie nadają na tych samych falach.

Zwycięstwo Kamila Stocha i trzecie miejsce Piotra Żyły to wyniki, które bardzo ucieszyły polskich kibiców po sobotnim konkursie indywidualnym w Titisee-Neustadt. W niedzielę już tak dobrze nie było, Polacy nie mieli szczęścia do warunków, ale również nie ustrzegli się błędów. Najlepszy z Biało-Czerwonych był Dawid Kubacki, który zakończył rywalizację na szóstym miejscu.

W sobotę szczególne niespodzianki sprawiał Piotr Żyła. Tor lotu wskazywał na to, że jego skoki będą krótkie, ale ostatecznie okazywały się imponujące. Dzięki temu zakończył rywalizację na trzecim miejscu, a po swoim skoku zmieniał na miejscu lidera Markusa Eisenbichlera. I właśnie wtedy między Polakiem a Niemcem wywiązał się krótki „dialog”.

Nagranie z tego momentu trafiło do sieci. I ponieważ ciężko opisać, co tam się wydarzyło, zamieszczamy nagranie, które można zobaczyć poniżej.

Źr.: Twitter/PikuśPOL