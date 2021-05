Weekend majowy to już tradycyjnie czas, w którym wiele osób rozpoczyna sezon grillowy. W tym roku pogoda wprawdzie niezbyt dopisuje, jednak można przypuszczać, że amatorów grillowania nie zabraknie. Warto jednak pamiętać o pewnych zasadach.

Podkom. Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji w programie „Newsroom WP” wyjaśnia, o czym należy pamiętać. „Co do zasady, nie ma zakazu rozpalania ogniska czy też grilla w momencie, gdy znajdujemy się na terenie swojej działki. Co do rozpalania ognia czy też grilla w miejscu publicznym, tutaj każdorazowo powinniśmy zapoznać się z przepisami prawa miejscowego. Ewentualnie jeżeli chcemy rozpalić grilla na terenie tarasu, powinniśmy zapoznać się z przepisami zarówno prawa miejscowego, jak i też z przepisami wewnętrznymi administracji, na terenie której znajduje się nasze mieszkanie czy też nasz dom” – powiedział.

Funkcjonariusz zaznacza, że w przypadku złamania przepisów, musimy się liczyć z mandatem w wysokości nawet 500 zł. „Pamiętajmy, że wprawdzie taki zakaz ogólny nie istnieje, natomiast w momencie, gdy będziemy zakłócali porządek poprzez rozpalenie grilla, będzie to komuś przeszkadzało, lub nie będziemy przestrzegali przepisów pożarowych, wówczas możemy się oczywiście spotkać z reakcją ze strony policjantów. A taki mandat może wynieść nawet 500 zł” – dodał.

