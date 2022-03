Jarosław Wolski pokazał w sieci nagranie ukazujące „ruski rozładunek” min przeciwpiechotnych. Żołnierze zachowują się w szokujący sposób…

Inwazja wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy toczy się już od 33 dni. Choć początkowo niektórzy komentatorzy spodziewali się błyskawicznej operacji wojskowej Władimira Putina, to jednak koncepcja ta została szybko zweryfikowana przez rzeczywistość.

Rosjanie niszczyli infrastrukturę wojskową, zwłaszcza lotniska na terenie Ukrainy. Następnie zajęli znaczne części obwodu Donieckiego i Ługańskiego, prowadzą operacje na południu Ukrainy z terenów Krymu oraz prowadzą próby oblężenia Kijowa.

Niemniej jednak w ostatnim czasie ich operacja ma coraz większe problemy. Oczywiście wielka w tym zasługa ukraińskiej armii i wysokiego morale naszych sąsiadów, umożliwiające nie tylko obronę, ale także przeprowadzanie kontrataków. Jednak z drugiej strony eksperci zwracają uwagę na amatorskie błędy popełniane przez Rosjan i wyraźne błędy.

Wiele do życzenia pozostawia także wyszkolenie Rosjan. Na to regularnie zwraca uwagę m.in. analityk Jarosław Wolski. Ekspert opublikował ostatnio nagranie ukazujące „ruski rozładunek”. Na czym polegał?

no ale jeśli nie mają wkręconych kapsli zapalników to nie ma ŻADNEJ możliwości eksplozji…

Internauci zwracają jednak uwagę, że wideo dryfowało w sieci, także po drugiej stronie z opisem „ukraińskim”.

Czyli, że to auto było🇺🇦 i to oni tak rozładowują miny. To tylko potwierdza fakt, że współczesne media pozwalają na totalne manipulowanie informacją. Nie chcę rozstrzygać jak jest w tym przypadku, ale fakt jest faktem, że obecnie media to odpowiednik sporej liczby dywizji.