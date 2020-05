Wciąż ograniczona pozostaje liczba wiernych, którzy mogą uczestniczyć w obrzędach religijnych. Obecnie w kościołach może przebywać 1 osoba na 15 metrów kwadratowych. Taki zapis skrytykował na antenie Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk.

Obecnie w kościołach i innych miejscach kultu religijnego może przebywać 1 osoba na 15 metrów kwadratowych. To złagodzenie wcześniejszych obostrzeń, gdy w świątyniach mogło przebywać najpierw 50, a później tylko 5 osób. Mimo to w wielu kościołach wciąż brakuje miejsc dla wszystkich, którzy chcieliby uczestniczyć w obrzędach religijnych.

Na antenie Radia Maryja przepisy ograniczające udział wiernych w mszach świętych skrytykował o. Tadeusz Rydzyk. Stwierdził on, że rządzący wprowadzili u ludzi panikę. „Zrobili wprost panikę, ludzie się przestraszyli. Mówili: nie wchodźcie do kościoła, tylko pięć osób. Rozumiem, że trzeba zachować pewne przepisy higieniczne i zdrowie jest ważne, ale dla nas chrześcijan, katolików jest ważniejsze zdrowie ducha. My mamy życie wieczne” – powiedział.

Redemptorysta stwierdził również, że obecnie mamy do czynienia z wyziębianiem religijności. „Trzeba wracać do kościoła, bo to jest wyziębianie religijności. Msza święta w telewizji czy radiu to ma budzić w nas jeszcze większą tęsknotę za rzeczywistym spotkaniem z Panem Jezusem w eucharystii. Komunia duchowa nie jest taka sama jak przyjęcie sakramentu. To ma przygotować nas do przyjęcia Pana Jezusa żywego i obecnego pod postacią chleba i wina” – powiedział o. Rydzyk.

Czytaj także: Kiedy kolejny etap znoszenia obostrzeń? Rzecznik rządu zabrał głos

Źr.: Radio Maryja