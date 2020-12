Sobotnie wystąpienia ojca Tadeusza Rydzyka podczas 29. urodzin Radia Maryja zszokowało opinię publiczną. Redemptorysta podzielił się opinią na temat pedofilii w Kościele. Uwagę internautów zwróciło zachowanie Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka. – Rydzyk broni pedofilów w sutannach, a Rzecznik Praw Dziecka klaszcze! – napisała Katarzyna Lubnauer.

Uroczystości z okazji 29. urodzin Radia Maryja odbiły się szerokim echem w mediach, głównie za sprawą wystąpienia ojca Tadeusza Rydzyka. Toruński duchowny postanowił wziąć w obronę biskupa Edwarda Janiaka, który jest podejrzany o tuszowanie pedofilii w Kościele.

– Co porządniejszy katolik, ksiądz – zaraz walić w niego. A katolicy niemądrzy i słabi powtarzają. Będą odpowiedzialni za to kamieniowanie słowami – stwierdził o. Rydzyk. – To, że ksiądz zgrzeszył, no zgrzeszył. A kto nie ma pokus? Niech się pokaże. Jedna jest tylko Maryja – dodał.

Słowa redemptorysty wywołały falę komentarzy. Niektórzy internauci zwrócili uwagę, że na uroczystościach rocznicowych obecny był Rzecznik Praw Dziecka, Mikołaj Pawlak.

„Rydzyk broni pedofilów w sutannach, a Prokurator Gen. słucha i klaszcze! Podobnie Rzecznik Praw Dziecka!” – napisała Katarzyna Lubnauer. Była szefowa Nowoczesnej zwróciła uwagę, że tego rodzaju słowa mogą uderzać w ofiary pedofilii.

Rydzyk broni pedofilów w sutannach, a Prokurator Gen. słucha i klaszcze! Podobnie Rzecznik Praw Dziecka!



Co czują ofiary podofilów, jeśli Prokurator, RPD klaszczą, gdy ze sprawców robi się męczenników? Co czują molestowane dzieci?



Niewyobrażalne!!!

Pan Pawlak człowiek udający, że pełni urząd Rzecznika Praw Dziecka cieszy się – co widać – i raduje serce po skandalicznych słowach pana Rydzyka…''To, że ksiądz zgrzeszył? A kto nie ma pokus?'' pic.twitter.com/0n4ScRQoYb — Dorota Zawadzka (@SuperNiania) December 7, 2020

Rzecznik Praw Dziecka klaskał, kiedy padły słowa o. Rydzyka o pedofilii w Kościele? Analiza wideo wskazuje, że było inaczej

„Pokusa nie tłumaczy przestępstwa. Nic nie usprawiedliwia krzywdzenia dzieci. Każdy, kto popełnia przestępstwo, musi ponieść karę. Pedofilia to ohydna zbrodnia, niezależnie od tego, kto jest sprawcą” – czytamy w komunikacie RPD.

Na stronie udostępniono również fragment artykułu TVP Info, który odnosi się do oskarżeń. Autor wyjaśnia, że posądzanie Pawlaka o entuzjastyczną reakcję na słowa o. Rydzyka dotyczące pedofilii są nadużyciem. W rzeczywistości fotografie uwieczniły reakcję rzecznika na przedstawienie go zgromadzonym. Pawlak rozkłada ręce, kiedy o. Rydzyk mówi o „błyskawicach”, nawiązując do Strajku Kobiet.