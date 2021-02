W wieku 75 lat zmarł Ryszard Szurkowski, jeden z najsłynniejszych polskich kolarzy w historii. W ostatnich latach walczył o powrót do sprawności po fatalnym wypadku. Informację o jego śmierci potwierdziła żona.

Ryszard Szurkowski był jednym z najwybitniejszych polskich kolarzy w historii. Urodził się 12 stycznia 1946 roku w Świebodowie. Z wykształcenia był nauczycielem wychowania fizycznego i trenerem kolarstwa. Był samoukiem, mówiło się, że ma naturalny talent kolarski.

Starty w zawodach rozpoczął w 1963 roku. Szybko został zauważony przez trenera kadry narodowej Henryka Łasaka. W swoim debiucie w Wyścigu Pokoju zajął drugie miejsce.

Jego największe sukcesy to dwa srebrne medale olimpijskie w jeździe drużynowej na czas – z Monachium i Montrealu. Podczas mistrzostw świata w kolarstwie szosowym zdobył dwa złota drużynowe (Barcelona 1973, Yvoir 1975), a także złoto i srebro indywidualnie (Barcelona 1973, Montreal 1974).

Po zakończeniu kariery działał jako trener, był prezesem Polskiego Związku Kolarskiego. Zaangażował się również w politykę jako bezpartyjny poseł na Sejm PRL w latach 1985-1989.

Kilka lat temu w Niemczech doszło do wypadku, z wyniku którego Ryszard Szurkowski doznał urazu rdzenia kręgowego i czaszki. Był sparaliżowany i starał się wrócić do sprawności. Niestety, nie udało się to. Kolarz zmarł w wieku 75 lat.

Źr.: TVP Info