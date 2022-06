Rzecznik rządu Piotr Muller na antenie TVN24 zaapelował do Polaków, by nie decydowali się na kupno węgla teraz, jeśli nie jest to konieczne. W najbliższym czasie rząd planuje działania, które doprowadzą do obniżek cen surowca.

Embargo na dostawy węgla z Rosji zaburzyło ilościowo import surowca i doprowadziło do nagłego wzrostu cen. Jednocześnie mnóstwo Polaków ruszyło po węgiel, chociaż nie miało w zwyczaju kupować go w tym momencie. To wszystko sprawiło, że o surowiec jest w tym momencie trudno, a pośrednicy zarabiają nawet po kilkaset złotych na tonie.

Rzecznik rządu Piotr Muller zaapelował na antenie TVN24, by nie decydować się na zakup teraz, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. „Co mogę doradzić w tej chwili osobom, które chcą zaopatrzyć się na zimę, bo nie mówię o bieżących potrzebach, to żeby teraz nie kupować węgla. Zaraz przez politykę spółek Skarbu Państwa dojdzie do obniżenia cen węgla, bo chcemy bezpośrednio dystrybuować, pominąć pośredników” – powiedział.

Polityk zapowiedział, że ceny w najbliższym czasie będą stopniowo spadać i dojdzie do tego jeszcze na koniec czerwca. „My skracamy łańcuchy dostaw przez spółki Skarbu Państwa, on będzie wiele tańszy niż w tej chwili, więc odradzam kupowanie węgla teraz” – dodał.

