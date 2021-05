Premier Mateusz Morawiecki podczas briefingu prasowego na PGE Narodowym zapowiedział inaugurację kampanii „Ostatnia prosta”. Ma ona zachęcać do szczepień przeciw COVID-19. Udział wezmą w niej między innymi polscy sportowcy.

50 ambasadorów, w tym między innymi polscy sportowcy, ma być zaangażowanych w akcję „Ostatnia prosta”. To rządowa kampania mająca zachęcać Polaków do szczepień przeciw COVID-19. Podczas briefingu prasowego na PGE Narodowym zainaugurował ją Prezes Rady Ministrów.

Premier Mateusz Morawiecki po raz kolejny zaapelował o to, by nie unikać szczepień. „Ruszamy dzisiaj z kampanią. Ruszamy z kampanią, którą nazywamy „Ostatnia prosta”. Bo jest rzeczywiście ogromna szansa, że jeśli solidarnie przystąpimy do całego programu szczepień, to będzie to ostatnia prosta. Ostatnia prosta, może długa jeszcze, może jeszcze trwająca kilka tygodni, może dłuższych kilka tygodni, ale ostatnia w tej walce z wirusem. A jednocześnie musimy mieć świadomość, że wirus ma swoją fatalną naturę, że potrafi odżywać niczym żarzące się ognisko, swój płomień co jakiś czas ponownie pokazuje” – powiedział.

Szef rządu zachęcał, by właśnie dzięki szczepieniom pozbyć się koronawirusa na dobre. „I dlatego z ogromną wdzięcznością dla wszystkich, którzy zdecydowali się wziąć w tej kampanii udział, chciałbym również zachęcić do tego, żebyśmy zaszczepili się, bo chyba jak mało kiedy w życiu w przypadku walki z epidemią, pasuje to hasło „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. Tak, jedna osoba niezaszczepiona, nieświadoma tego, że jest zakażona, która wejdzie do tramwaju, autobusu, pomieszczenia zamkniętego, bo to zwykle tam – jak wiemy – dochodzi do zakażenia, może nieświadomie zakazić inne osoby, a co potem się dzieje, to wiemy ilu tragedii doświadczyły polskie rodziny. Pozbądźmy się tej okropnej choroby raz na zawsze. Drogą do tego jest nasz Narodowy Program Szczepień” – stwierdził.

Źr.: TVP Info