Już od 30 listopada rząd planuje luzowanie obostrzeń – informuje nieoficjalnie Wirtualna Polska. Otwarte mają zostać między innymi galerie handlowe, ale również baseny, siłownie czy restauracje. Konsultacje w tej sprawie wciąż trwają.

Do 29 listopada obowiązują aktualne obostrzenia mające przeciwdziałać rozwojowi pandemii koronawirusa. Jak nieoficjalnie informuje Wirtualna Polska, rząd po tym czasie zamierza nieco je zluzować. W ostatnich dniach mamy do czynienia ze stabilizacją liczby nowych zakażeń, co sprawia, że władze planują nieco odmrozić gospodarkę przed świętami Bożego Narodzenia.

Jak wynika z nieoficjalnych informacji WP, rząd chciałby otworzyć od 30 listopada galerie handlowe. Miałby obowiązywać w nich rygor sanitarny i limit osób – 1 osoba na 15 metrów kwadratowych. W galeriach miałyby zostać otwarte sklepy AGD i RTV, a także sklepy meblowe.

Zmiany mają dotyczyć również restauracji, które być może znów będą mogły funkcjonować stacjonarnie. Ma to jednak odbywać się w określonych godzinach – prawdopodobnie będą mogły być otwarte do 19:00 lub 20:00. Później w dalszym ciągu będą mogły serwować jedzenie na wynos i na dowóz.

Kolejne zmiany mają dotyczyć branży fitness. Rząd chciałby, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, otworzyć baseny, siłownie i sale do ćwiczeń.

Źr.: WP