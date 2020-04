Rząd etapowo odmraża kolejne gałęzie gospodarki sparaliżowane epidemią koronawirusa. Z informacji, do których dotarła „Rzeczpospolita” wynika, że już niebawem możemy się spodziewać uruchomienia galerii handlowych. Dziennik podaje nawet datę.

Nie jest tajemnicą, że epidemia koronawriusa i spowodowane nią obostrzenia negatywnie wpłynęły na gospodarkę. Ekonomiści są zgodni – czeka nas potężny kryzys. Skalę zjawiska oddają choćby spadki w handlu. Ostatnie informacje wskazują, że w marcu spadek obrotów zanotowano w większości grup towarów.

Główny Urząd Statystyczny podaje, że sprzedaż spadła o 3,3 proc. w porównaniu z lutym. Z kolei sprzedaż detaliczna spadła o 9 proc. Zapaść przeżywa zwłaszcza grupa „tekstylia, obuwie i odzież”, gdzie obroty zmalały aż o 49,6 proc.

Biorąc pod uwagę, że niewiele lepsza sytuacja jest w pozostałych sektorach handlu, nie dziwią coraz głośniejsze nawoływania do zluzowania obostrzeń. W tym kontekście pojawia się pomysł zniesienia ograniczeń nałożonych na galerie.

O sprawie pisze „Rzeczpospolita”. Dziennik informuje, że rząd przymierza się do otwarcia galerii handlowych. Miałoby do tego dojść już 18 maja. Skąd ta data? Autorzy materiału powołują się na informacje od pracowników galerii „Wola” w Warszawie, „Bielany” we Wrocławiu oraz „Madison” w Gdańsku.

Centra handlowe w Polsce ruszą 18 maja. Pierwsze galerie informują pracowników o powrocie do pracy #koronawiruspolskahttps://t.co/3d1uSPdVCd — Rzeczpospolita Ekonomia (@RPEkonomia) April 23, 2020

Z nieoficjalnych informacji wynika, że część członków rządu opowiadała się nawet za wcześniejszą datą uruchomienia obiektów, jednak ostatecznie zdecydowano się na drugą połowę maja.

Cztery etapy znoszenia ograniczeń związanych z #koronawirus ⤵️⤵️⤵️



❗️ Decyzja o przejściu do kolejnego etapu zostanie podjęta po spełnieniu niezbędnych warunków:

➡️ analiza przyrostu zachorowań,

➡️ wydajność służby zdrowia,

➡️ realizacja wytycznych sanitarnych. pic.twitter.com/5e5nXIvVT7 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 16, 2020

Koronawirus w Polsce: Ograniczenia dla galerii handlowych

Przypomnijmy, że działalność galerii handlowych została objęta rządowymi obostrzeniami z 14 marca. Od tego momentu otwarte mogły być jedynie apteki, sklepy spożywcze, pralnie oraz drogerie.

2 kwietnia zasady dodatkowo zaostrzono. Zamknięte zostały salony urody: zakłady fryzjerskie, salony tatuażu i piercingu itp. Dodatkowo zarządzono limit osób przebywających w sklepie do 3 na jedną kasę.

Źródło: „Rzeczpospolita”/ rp.pl, Twitter